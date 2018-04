Ott Tänak (Toyota) terminou o primeiro dia do Rali da Argentina na frente da classificação, com 22.7s de avanço para Kris Meeke (Citroën). O piloto estónio da Toyota dominou a segunda parte da primeira etapa realizada no final de tarde de sexta-feira e parte para as sete especiais do segundo dia de prova, que tem lugar este sábado, na frente da classificação.

Thierry Neuville (Hyundai), é o terceiro classificado a 28,6s, do líder da prova, depois de ter passado pelo seu companheiro de equipa Dani Sordo na última especial de sexta-feira.

A fechar o top cinco está o líder do mundial, Sébastien Ogier (Ford), que no final do primeiro dia voltou a perder tempo significativo e vai para a segunda etapa – em que deixa de abrir a estrada – na quinta posição a 36.4s de Tanak.

Neste segundo dia do Rali da Argentina os pilotos tem pela frente a mais longa especial do rali com pouco mais de 40 quilómetros que será percorrida por duas vezes.