Jari-Matti Latvala (Toyota) foi o mais rápido no shakedown do Rali da Argentina, prova-teste da quinta ronda do Mundial de Ralis, que arranca esta quinta-feira.

O piloto da Toyota alcançou o melhor crono na sua última passagem pela especial que serviu de palco à realização do shakedown, tendo sido mais rápido em três décimas Craig Breen, aos comandos de um Citroën C3 WRC.

O terceiro melhor tempo foi para Kris Meeke que gastou apenas mais uma décima que o seu companheiro de equipa, enquanto Andreas Mikkelsen em Hyundai foi o quarto mais rápido.

Nota ainda para Sébastien Ogier, líder do Mundial, que foi o melhor piloto da Ford neste shakedown ao alcançar o sétimo tempo a 1,5s de Latvala.