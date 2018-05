O GP de Espanha de MotoGP continua a dar que falar nomeadamente o acidente que envolveu Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa e que deixou furioso o piloto espanhol da Honda.

Pedrosa não escondeu a sua indignação pelo facto da Direcção de Corrida, liderada por Mike Webb, não ter falado com ele a seguir ao incidente no circuito Jerez – Ángel Nieto.

No entanto o presidente da Federação Internacional de Motociclismo, Vito Ippolito, referiu agora em declarações à «Marca» que não a Direcção de Corrida e Mike Webb agiram bem até porque não lhes cabe atuar perante tal situação.

“O Dani é um dos pilotos mais correctos e equilibrados do Mundial de MotoGP. Por vezes estamos juntos na Suíça e conversamos, inclusive, de temas como o comportamento dos pilotos ou dos acidentes durante as corridas. No entanto, neste caso, temos de tirar as responsabilidades de cima do Mike Webb. Fez aquilo que lhe competia e é correcto ao não falar com o Dani. As sanções são impostas pelo painel de comissários e não pela Direcção de Corrida. É verdade que o Mike é um dos membros desse painel, mas existem mais dois elementos que fizeram tudo de forma correcta”.