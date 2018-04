Valtteri Bottas (Mercedes) foi o piloto mais rápido no primeiro treino livre do GP do Azerbaijão ao realizar a sua melhor volta em 1m44,242s, numa sessão em que o piloto da Mercedes utilizou pneus ultra macios.

Numa sessão que ficou marcada pelo acidente de Max Verstappen (Red Bull), que obrigou à interrupção da sessão, o seu companheiro de equipa Daniel Ricciardo alcançou o seguindo melhor registo a 0,035s com pneus super macios.

Já Sérgio Perez (Force India) foi o terceiro mais rápido deste primeiro aponto nas ruas de Baku a 0,833s do topo da tabela de tempos, terminando na frente de Lewis Hamilton que foi quarto a 0,958s.

Os carros da Red Bull voltaram a mostrar estar mais fortes neste primeiro treino livre paras o GP do Azerbaijão, enquanto os seu adversários Mercedes e Ferrari estiveram claramente à procura da melhor afinação, com destaque para Botas que parece ter encontrado maneira para contrariar os Red Bull.

A segunda sessão de treinos livres terá o seu inicio às 14h00.

Three Baku podium specialists in the top three in FP1

With @ForceIndiaF1 looking strong 💪

And Ferrari perhaps yet to show their hand properly...#F1 #AzerbaijanGP 🇦🇿 pic.twitter.com/z4gX9fp4Wz

— Formula 1 (@F1) 27 de abril de 2018