Antigo piloto do Mundial de MotoGP, Toni Elías, conhece como ninguém o que ter Valentino Rossi como rival dentro da pista.

O espanhol que vive nos Estados Unidos, onde em 2017 conquistou o título de campeão norte-americano no MotoAmerica, aos comandos de uma Suzuki, falou agora sobre a polémica entre Marc Márquez e Valentino Rossi no GP da Argentina.

Em declarações à «Marca», Toni Elias sublinhou que: “É muito difícil opinar sobre esse assunto. Durante a carreira existem épocas em que provocamos quedas e outras onde vamos ao encontro delas. Esta é a lei da vida e isso acontece com o Valentino e com o Márquez. As corridas são assim”.

O piloto da Suzuki no MotoAmerica considerou ainda que.“Daqui por algumas semanas já ninguém se vai lembrar do que aconteceu entre os dois nem que as sanções são agora mais apertadas no Mundial de MotoGP. Iremos ver o Rossi e o Márquez em pleno pódio abraçados e a tirar uma ‘selfie’. O que aconteceu já passou e já vimos que ambos têm uma boa relação. Verdade ou não já vimos este filme antes e terminou com os dois a entenderem-se. A tranquilidade irá regressar”.