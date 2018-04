O piloto espanhol que venceu o GP das Américas de MotoGP, igualou Doohan e Stoner com 6 vitórias consecutivas no mesmo circuito. Na frente de Marc Márquez estão apenas Valentino Rossi, seu grande rival e Giacomo Agostini.

Vencer tantas vezes consecutivas no mesmo circuito não é um feito ao alcance de qualquer piloto no mundial de velocidade. Até à data, o piloto que mais vezes venceu no mesmo circuito é Giacomo Agostini, que se impôs a toda a concorrência no circuito de Imatra por nove vezes entre 1965 e 1973.

Agostini tem ainda outro registo recorde, o de ter alcançado a vitória por 8 vezes consecutivas no circuito belga de Spa-Francorchamps entre 1967 e 1972.

O piloto no activo com maior número de vitórias consecutivas é o nove vezes campeão do Mundo, Valentino Rossi.

O italiano alcançou a vitória por sete anos consecutivos no circuito de Mugello, entre 2002 e 2008.

Atrás de Rossi, surge assim Marc Márquez com seis triunfos no circuito das Américas, em igualdade com Mick Doohan, que dominou em Mugello de 1993 al1998, e com Casey Stoner, que reinou no circuito de Phillip Island entre 2007 e 2012.

Pilotos com mais vitórias consecutivas no mesmo circuito:

9 – Giacomo Agostini - Imatra (1965 – 1973)

8 – Giacomo Agositini - Spa-Francorchamps (1967 – 1972)

7 – Valentino Rossi - Mugello (2002 – 2008)

6 – Mick Doohan - Mugello (1993 – 1998)

6 – Casey Stoner - Phillip Island (2007 – 2012)

6 – Marc Marquez – Circuito das Américas (2013 – 2018)