Já se sabe que a relação entre Valentino Rossi e Jorge Lorenzo nunca foi a melhor nem mesmo quando os dois pilotos partilharam a mesma boxe na Yamaha.

Mas agora, o espanhol da Ducati voltou a dar uma «bicada» no nove vezes campeão do mundo, ao revelar no livro que lançou, «o que aprendi até aos 30» que Valentino Rossi copiou os seus métodos de treino, situação que deixou o piloto espanhol muito irritado.

“O Valentino tinha acabado de regressar à Yamaha e a equipa estava interessada em melhorar os seus resultados. Fiquei a saber que o meu preparador físico, Antonio Casciani esteve reunido com Rossi e o seu treinador no rancho em Tavullia. Deve ter explicado a forma como eu treinava. Decidi prescindir dos serviços do Antonio e o Valentino começou a treinar com motos semelhantes às que eu utilizava e a realizar exercícios parecidos. Acaso ou não começou a ser mais competitivo”, retrata o tricampeão do mundo de MotoGP no seu livro.

Lorenzo confessou ainda que todo este episódio levou a um conflito com o diretor da Yamaha, Massimo Meregalli: “Decidi falar com ele. Podia aceitar que copiassem as afinações antes de cada corrida, mas aquilo já era demasiado. Suspeitava que Meregalli transmitia tudo à equipa técnica de Rossi, por isso preferia que deixasse de assistir às reuniões técnicas depois de cada treino. O Massimo não gostou muito da minha atitude, mas não devemos permitir que nos copiem. Tudo o que dá vantagem sobre os rivais deve continuar em segredo”, concluiu o agora piloto da Ducati.