Fernando Alonso não poderia desejar melhor estreia no Mundial de Resistência, ao vencer a prova de abertura do WEC 2018/2019, as 6 Horas de de Spa-Francorchamps.

O circuito belga apadrinhou assim a primeira vitória de Alonso no WEC ao volante de um dos dois Toyota – a grande favorita deste ano na classe LMP1 depois da saída da campeã Porsche.

Fernando Alonso que fez equipa com Sébastien Buemi e Kazuki Nakajima, no Toyoya nº8, lideraram a corrida de inicio a fim, depois de terem largado da pole position, mas terminando com dificuldades impostas por problemas com a caixa de velocidades.

O segundo lugar acabou nas mão do Toyota n.º7 tripulado por Mike Conway, Jose Maria Lopez e Kamui Kobayash, que foram obrigados a realizar uma corrida de trás para a frente após terem sido obrigados a sair das boxes em virtude de uma penalização que os afastou da pole posioton da corrida por irregularidades no sistema de combustível do seu Toyota.

Contudo e numa corrida bastante positiva a equipa do Toyota n.º7 terminou a 1,444s dos vencedores da primeira ronda do Mundial de Resistência.

Na categoria GTE Am, Pedro Lamy, Paul Dalla Lana e Mathias Lauda, os campeões de 2017 entraram com pé direito na defesa do título ao levarem o Aston Martin Vantage GTE, à vitória nas 6 Horas de SPA.