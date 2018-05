Fernando Alonso não poderia desejar melhor estreia aos comandos do Toyota nas 6 Horas de Spa.

O piloto espanhol alcançou o melhor tempo na primeira sessão de treinos livres ao conseguir a sua melhor volta em 1m58,392s e superando por 0,237s a melhor volta do outro Toyota, com Mike Conway aos comandos.

Alonso fez a sua estreia oficial no WEC quando faltavam 52 minutos para o final de primeira sessão de treinos livres e não demorou muito por assinar o melhor tempo.

O espanhol entrou em pista depois do seu companheiro de equipa Sébastien Buemi, que foi o primeiro a assumir os comandos do Toyota nº8, tendo rodado em 1m58,4s, enquanto Kazuki Nakajima, acabou por ter apenas 15 minutos para rodar com o carro, depois de Alonso ter registado o melhor tempo da sessão.

A terceira melhor marca deste primeiro apronto para as 6 Horas de Spa foi alcançado pelo Rebellion de Gustavo Menezes, Thomas Laurent e Mathias Beche que parou o crono em 1m58,849s, menos de meio segundo do topo da tabela de tempos.