Com três especiais para o final da primeira etapa do Rali da Argentina, Ott Tänak (Toyota) é o líder da prova, tendo ganho duas das quatro especiais realizadas esta sexta-feira e alcançou a sua 100ª. vitória em especiais do Mundial de Ralis.

Tänak tem uma vantagem de 0,8s sobre o segundo classificado que é Andreas Mikkelsen (Hyundai) que já passou pela liderança da prova

Kris Meeke (Citroën) ocupa a terceira posição a 3,1s do líder, num rali em que os da frente estão muito juntos após as cinco primeiras especiais.

Nota ainda para o líder do campeonato Sébastien Ogier (Ford), que está a ser penalizado por abrir a estrada e depois de ter sido o mais rápido na segunda especial, a primeira dia, acabou por cair para o quarto lugar a 4,5s de Ott Tänak

Jari-Matti Latvala é a primeira ‘vítima’ do rali da Argentina. O finlandês da Toyota bateu numa pedra na terceira especial, a maior do dia, e danificou a suspensão do seu Yaris WRC, acabando por abandonar.

