Ricardo Porém, Campeão nacional TT em título e vencedor das últimas quatro edições da Baja de Portalegre, nos automóveis, vai trocar as quatro pelas duas rodas e participar no Raide da Ferraria, terceira ronda do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno que terá lugar no fim de semana.

O piloto de Leiria que no último fim de semana venceu a prova de abertura do campeonato espanhol de todo-o-terreno, aos comandos de um MINI Paceman, aceitou o desafio lançado pela equipa Credibom/Benecar para assumir os comandos de uma Husqvarna na prova de Ferraria.

O patrão da equipa, Nuno Luz, sublinhou que: "Lançámos o desafio ao Ricardo e ele aceitou de imediato mesmo sabendo que teria pouco tempo para preparar a sua estreia nas duas rodas por estar a competir em Espanha. Vai ser certamente interessante ver como vai ele encarar uma prova aos comandos de uma máquina tão distinta do que aquelas a que está habituado, mesmo se a moto não é um objetivo estranho para ele pois anda regularmente fora-de-estrada até como forma de treino".

VEJA TAMBÉM: