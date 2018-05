Thierry Neuville (Hyundai i20) alcançou este domingo a sua primeira vitória no Rali de Portugal, depois de ter consigo terminar a prova portuguesa do Campeonato do Mundo de Ralis com uma vantagem de 40s para o britânico Elfyn Evans (M-Sport) após os derradeiros 51,53 quilómetros do Rali de Portugal.

O vice-campeão do mundo em 2013, 2016 e 2017 controlou o andamento das últimas especiais do rali e foi o segundo mais rápido na «powerstage», a segunda passagem pelo troço de Fafe, conquistando assim a vitória na sexta ronda do Mundial de Ralis.

Elfun Evans acabou na segunda posição, na frente de Teemu Suninen (M-Sport) que venceu a luta pelo terceiro lugar, para terminar a 47,3s do líder da prova.

A fechar o top cinco da edição 2018 do Rali de Portugal, Esapekka Lappi (Toyota Yaris) e Dani Sordo (Hyundai i20).

Com estes resultados Nueville é o novo líder do Mundial de Ralis, e sucede no topo da classificação ao francês Sébastien Ogier (M-Sport), que abandonou na sexta-feira e terminou o Rali de Portugal em Rali 2.

O melhor português foi Armindo Araújo que terminou o Rali de Portugal no 14.º lugar da classificação geral.

Final WRC standings after SS20 - 1. Neuville 3h 49m 46.6sec 2. Evans +40.0sec 3. Suninen +47.3sec 4. Lappi +54.7sec 5. Sordo +1m 0.9sec #WRC — WRC (@OfficialWRC) 20 de maio de 2018

Classificação de pilotos:

1. Thierry Neuville, Bel (Hyundai i20), 119 pontos

2. Sébastien Ogier, Fra (Ford Fiesta), 100 pontos

3. Ott Tanak, Est (Toyota Yaris), 72

4. Dani Sordo, Esp (Hyundai i20), 58

5. Esapekka Lappi, Fin (Toyota Yaris), 57

6. Andreas Mikkelsen (Hyundai i20), 54

7. Elfyn Evans, GB (Ford Fiesta RS), 45

8. Kris Meeke, GB (Citroën C3), 43

9. Jari-Matti Latvala, Fin (Toyota Yaris), 31

10. Craig Breen, Irl (Citroën C3), 26

Construtores:

1. Hyundai, 175

2. M-Sport (Ford), 162

3. Toyota, 140

4. Citroën, 111