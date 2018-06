A temporada de MotoGP ainda vai longe do fim, mas a verdade é que o alinhamento de pilotos para a próxima temporada está praticamente concluído e na categoria rainha do mundial preparam-se para já três estreias em 2019.

Um trio de pilotos que vai subir do Moto2 ao MotoGP, Francesco Bagnaia, Joan Mir e Miguel Oliveira. O italiano tem como destino a Pramac Racing, equipa satélite da Ducati. Já o espanhol vai ocupar um lugar na equipa oficial da Suzuki, com a saída de Andrea Iannone e o português Miguel Oliveira tem como destino a Tech 3 KTM, a segunda equipa da marca austríaca no Mundial de MotoGP.

Com a chegada destes três novatos ao mundial de MotoGP levanta-se a questão sobre que número vão usar na categoria rainha. É que no caso de Miguel Oliveira, o 44 já é usado por Pol Espargaró (KTM), enquanto Bagnaia que tem utilizado o 42 vai ter de escolher outro número porque Alex Rins utiliza esse número na sua Suzuki.

Quanto a Mir, a situação parece num primeiro olhar mais simples, já que o número 36 é utilizado por Mika Kallio, piloto de testes da KTM, que realiza poucas corridas no Mundial de MotoGP. Resta por isso saber se Kalio vai perder o 36 para o jovem espanhol que vai alinhar na próxima temporada na equipa oficial da Suzuki.

