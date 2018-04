O Mundial de MotoGP regressa a 6 de maio com a realização do GP de Espanha que terá lugar no circuito der Jerez e que marca o regresso do Mundial à Europa.

No entanto, algumas das equipas aproveitaram o intervalo de tempo entre o GP das Américas e o GP de Espanha, para realizarem alguns testes.

É o caso da Suzuki que viajou para Motegi no Japão, onde a marca de Hamamatsu está a realizar testes com Sylvain Guintoli para desenvolver a GSX-RR que Andrea Iannone e Alex Rins utilizam no Mundial.

Iannone que terminou o GP das Américas na terceira posição, o seu primeiro pódio da temporada, já afirmou que o trabalho de casa que a Suzuki tem vindo a realizar permitiu melhorar a travagem e o motor.