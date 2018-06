Davide Brivio, team manager da Suzuki no MotoGP confirmou esta sexta-feira que as negociações com Joan Mir estão a decorrer de forma a que o piloto espanhol esteja em 2019 na categoria rainha do motociclismo ao serviço da Suzuki.

A confirmação das negociações com Mir surgem no dia seguinte a ter sido revelado que Andrea Iannone não vai continuar na equipa da Suzuki a partir da próxima temporada.

“Estamos a tentar encerrar as negociações com Mir. Quanto tudo estiver concluído. Contudo ainda não estão fechadas as negociações porque tem de ser validadas internamente. Mas espero que rapidamente tudo esteja tudo resolvido” afirmou Davide Brivio.