Arrancaram os treinos livres do GP de Itália de MotoGP que no domingo terá lugar no circuito de Mugello.

Nesta primeira sessão de treinos livros disputada com o piso seco e o sol a brilhar, Andrea Iannone (Suzuki) foi o piloto mais rápido ao realizar a sua melhor volta em 1m47,253s, um registo alcançado nos instantes finais desta primeira sessão onde realizou apenas 11 voltas rápidas em quatro saídas para a pista

Iannone relegou para o segundo lugar da tabela de tempos, Michele Pirro, que liderou a folha de tempos desde o inicio da sessão, com o piloto de testes da Ducati, que surge no GP de Itália com um wildcard, a realizar a sua melhor volta em 1m47.803s, a 0,550s de Iannone.

Andrea Dovizioso (Ducati), esteve em igualmente em destaque nesta primeira sessão de treinos livres ao realizar o terceiro melhor registo a 0,708s do topo da tabela de tempos, na frente de Maverick Viñales (Yamaha) que foi o quarto mais rápido a 0,742s de Iannone, com o piloto espanhol a não se livrar de uma queda logo no inicio da sessão

Já Jack Miller (Pramac Racing) fechou o top cinco desta primeira sessão de treinos livres para o GP de Itália a 0,782s do topo da tabela de tempos.

Nota ainda para o líder do Campeonato do Mundo de MotoGP, Marc Márquez (Honda), que neste primeiro treino livre não foi além do sexto melhor tempo a 0,782s, enquanto Valentino Rossi (Yamaha) terminou com o oitavo melhor registo a 0,965s de Andrea Iannone.

Tempos dos TL1 do GP de Itália de MotoGP: