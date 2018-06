Andrea Iannone foi o piloto mais rápido no primeiro dia de testes livres para o GP de Itália, que no domingo terá lugar no circuito de Mugello.

O piloto italiano que não vai continuar na Suzuki em 2019, parece cada vez mais adaptado à GSX-RR e dominou por completo as duas sessões de treinos livres desta sexta-feira.

“Depois de alguns anos difíceis em Mugello, sinto que estou bem e a sensação com a moto é muito boa. A minha equipa tem feito um excelente trabalho. Não temos tido grande sorte aqui em Mugello, mas estou pronto para lutar e não vou desistir”, sublinhou Iannone no final da segunda sessão de treinos livres.

O piloto italiano que testou esta sexta-feira um novo chassis da sua moto, foi o único a rodar no final do dia em 1m46s, o que revela o bom trabalho que a Suzuki tem vindo a realizar.