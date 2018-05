Depois de ter sido em 2017 a primeira mulher a vencer uma prova do campeonato do mundo de motociclismo, ao conquistar a vitória no GP de Portugal de SuperSport 300, Ana Carrasco, voltou a brilhar no fim de semana no GP de Itália em Imola.

A piloto espanhol venceu a corrida e mais do que isso assumiu a liderança do mundial, convertendo-se assim na primeira mulher a liderar um campeonato do Mundo sob a égide da Federação Internacional de Motociclismo (FIM).

Com a vitória em Imola, Ana Carrasco, está agora isolada no comando do Mundial com três pontos de vantagem sobre o segundo classificado.