O acidente que fez três feridos aconteceu no último fim de semana em Campo Grande no Brasil, durante a segunda corrida do campeonato brasileiro de Stock Light, a categoria de acesso ao campeonato de Stock Car.

Tudo aconteceu durante uma das paragens obrigatórias para os pilotos desta categoria, quando um toque entre dois carros no pit-lane, acabou por apanhar dois mecânicos que sofreram traumatismo craniano e um terceiro fraturou as pernas após serem atingidos pelo carro de Erik Mayrink, que levou um toque do carro do piloto Gabriel Lusquiño.

O acidente acabou por levar à entrada do safety car e à decisão da direcção de corrida em terminar mais cedo a prova.

Apesar da violência do acidente, os três feridos não correm risco de vida.