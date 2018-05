Concluida a 1ª seção da 3ª etapa do Rally de Portugal ficou, ao final desta manhã deste sábado, ficou definido o resultado para o Campeonato Portugal de Ralis 2018 desta importante jornada do mundial da disciplina.

Miguel Barbosa finalizou a sua prestação com um 2º lugar depois de um intenso duelo pela vitória com Armindo Araújo, travado no derradeiro troço da manhã quando um inesperado sobreaquecimento obrigou o piloto do Skoda Fabia R5 a reduzir substancialmente o seu excelente andamento.

Depois de na etapa de ontem ter sido a mais rápida em cinco das sete especiais cronometradas, as expectativas eram grandes para este sábado já que a dupla Miguel Barbosa/Hugo Magalhães estava a apenas 9,3s da liderança.

“Nos primeiros dois troços perdemos cerca de seis segundos, mas a especial de Amarante com os seus quase 40 quilómetros muito exigentes permitia-nos acreditar que poderíamos fazer a diferença nesse troço e conquistar a vitória. Infelizmente um inesperado sobreaquecimento do motor obrigou-nos a ter de gerir o andamento com o único propósito de conseguir terminar a especial. Foi pena porque estivemos quase sempre muito bem. Parabéns ao Armindo e ao Luís que fizeram uma excelente corrida. Este segundo lugar vem, todavia, reforçar a nossa posição no campeonato e na luta pelo título que é o nosso grande objetivo para esta temporada. ”, explicou Miguel Barbosa no final desta primeira secção, acrescentando que “vamos agora tentar corrigir este problema na assistência para continuarmos neste Rally de Portugal, agora sem a preocupação do resultado mas com o objetivo de andarmos o melhor possível.