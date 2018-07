O piloto algarvio Ricardo Teodósio (Skoda Fabia R5), venceu este domingo o Rali de Castelo Branco, sexta prova do Campeonato de Portugal de Ralis, com Armindo Araújo fora do pódio, mas a manter a liderança do Campeonato.

Em Castelo Branco existiu emoção até final, com um rali discutido ao segundo entre vários pilotos, mas com o triunfo a sorrir a Ricardo Teodósio que assim se estreou em vitórias esta temporada.

Depois de muito equilíbrio, à entrada para a última especial de classificação, a segunda passagem pelo troço de Alvito (17,53 km), apenas 03,8 segundos separavam o primeiro, José Pedro Fontes, do segundo que era Ricardo Teodósio.

Ricardo Teodósio foi mais rápido que toda a concorrência na última especial, e venceu o rali com 5,2 segundo de vantagem para Fontes, com o regressado João Barros (Ford Fiesta R5), a fechar o pódio, a 9,2 segundos do algarvio.

Armindo Araújo (Hyundai i20 R5), líder do campeonato, e vencedor das últimas três provas - Mortágua, Rali de Portugal, e Vidreiro - não foi além do quarto lugar, a 9,5 segundo do vencedor, mas somou pontos suficientes para se manter na liderança do campeonato, quando faltam apenas três provas para fechar o calendário de 2018 - Madeira (03 a 05 agosto), Amarante-Baião (22 e 23 setembro) e Algarve (17 e 17 novembro).

Quanto ao espanhol Pepe Lopez, que em Castelo Branco conduziu o 'antigo' Citroen DS3 R5 de José Pedro Fontes, liderou o rali no final do dia de sábado, mas foi penalizado em 3.30 minutos pelo colégio de comissários depois de um erro de percurso na superespecial que encerrou o primeiro dia de prova , e ficou assim afastado de lutar pela vitória no rali.