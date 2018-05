Miguel Barbosa concluiu este domingo o Rali de Portugal como o segundo melhor piloto luso ocupando a 17.ª posição da geral.

Apesar das dificuldades que sentiu ao longo da prova, o piloto português faz um balanço positivo até porque para as contas do Nacional de Ralis, Miguel Barbosa fez uma boa colheita de pontos nesta quarta ronda do campeonato.

