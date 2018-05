Miguel Barbosa assume a candidatura à vitória no Rali de Portugal entre os pilotos portugueses que vão disputar a terceira prova do calendário a contar para o Campeonato Nacional de Ralis.

O piloto do Skoda Fabia R5 vai realizar diariamente até ao próximo domingo um conjunto de crónicas em vídeo para o Autoportal dando conta do dia a dia no melhor rali do Mundo.

Nesta primeira crónica, Miguel Barbosa não esconde que os dois dias de reconhecimentos realizados antes do arranque do Rali de Portugal foram bastante cansativos.

