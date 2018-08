O diretor da Yamaha no Campeonato do Mundo de MotoGP, Lin Jarvis, confirmou agora que Franco Morbidelli e Fabio Quartararo vão ser os pilotos da equipa satélite da Yamaha, SIC Racing Team, na próxima temporada.

Franco Morbidelli chega proveniente da Marc VDS, enquanto Fabio Quartararo será um estreante na classe rainha após ter passado os últimos dois anos na categoria de Moto2. Segundo Jarvis a escolha desta dupla de pilotos coube à equipa malaia, contudo, a Yamaha não deixou de ter uma palavra importante em todo o processo.

“Penso que o Franco pode ser mais competitivo com a Yamaha do que tem sido este ano. Já o Fabio é um piloto muito jovem e tem um grande talento. Não tem obtido grandes resultados, no entanto já revelou que pode ser um dos pilotos a ter em conta no futuro”, afirmou Jarvis.

Recorde-se que depois da passagem da Tech 3 para a KTM, a Yamaha assinou com a equipa malaia SIC Racing Team, uma parceria para que seja a sua nova formação satélite já a partir de 2019.