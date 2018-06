Foi animado o segundo dia de prova do Rali da Sardenha, com Andreas Mikkelsen (Hyundai) a começar a jornada ao ataque e a assumir a liderança logo na primeira especial do dia, desalojando do comando da prova Sébastien Ogier (Ford M-Sport).

Contudo na sexta especial, a primeira da tarde desta sexta-feira, Mikkelsen acabou por ter problemas com a caixa de velocidades do Hyundai i20 WRC, e foi obrigado a abandonar o rali, permitindo assim que Ogier ficasse na liderança.

Já na última especial deste segundo dia do Rali da Sardenha, foi a vez de Ott Tanak (Toyota) ficar parado, depois de um salto onde a aterragem não correu bem ao piloto estoniano, que deixou o Toyota Yaris bastante danificado.

Assim após nove especiais, Ogier está na liderança da sétima ronda do Campeonato do Mundo de Ralis, Thierry Neuville (Hyundai) é segundo a 18,9s, na frente de Jari-Matti Latvala (Toyota) que é terceiro a 37,2s do líder da prova.

A fechar o top cinco da classificação geral do Rali da Sardenha após o segundo dia de prova, Esapekka Lappi (Toyota) que ocupa o quarto lugar a 41,6s do topo da classificação, enquanto Mads Ostberg é o melhor piloto da Citroen na quinta posição a 58,3s da liderança.