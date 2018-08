A equipa da Mercedes confirmou esta terça-feira que, Sébastien Ogier, pentacampeão do mundo de ralis, vai fazer a sua estreia no Campeonato Alemão de Carros de Turismo (DTM) no próximo mês de setembro.

Ogier já começou a preparação para a prova de Red Bull Ring na Áustria, onde vai estar aos comandos de um C63 AMG DTM, e neste inicio de semana realiza dois dias de testes, esta terça e quarta-feira, no circuito de Vallelunga em Itália.

"Esta é uma experiência muito emocionante. Trata-se de uma oportunidade para ampliar a minha experiência de corridas. Um carro de DTM é obviamente mais rápido. É claro que não posso esperar esperar ser competitivo como piloto convidado, mas quando chegar a Red Bull Ring espero acompanhar os restantes pilotos o maior tempo possível", sublinhou Sébastien Ogier.

A Mercedes vai fazer alinhar assim Ogier como Wildcard, depois da Audi ter inscrito Ekstrom nas mesmas condições.

Recorde-se que esta não será a primeira experiência de pista para o piloto francês, já que Ogier participou em 2014 no GT Masters.

