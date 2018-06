O penúltimo dia do Rali da Sardenha, sétima ronda do Campeonato do Mundo de Ralis, terminou com Sébastien Ogier (Ford M-Sport) a manter a liderança da prova, mas com Thierry Neuville (Hyundai) a escassos 3,9s, o que deixa tudo em aberto para o último dia de prova que terá lugar no domingo.

Ogier esteve durante todo o dia na liderança da prova, mas perdeu bastante tempo no último troço da manhã alegando que não terá conseguido o ritmo correcto, o que permitiu a Neuville aproximar-se do comando e assim aumentar a animação da prova.

Jari-Matti Latvala (Toyota) é o terceiro classificado a 48,9s de Ogier e fora da luta pela vitória, enquanto o seu companheiro de equipa, Esapekka Lappi está no quarto lugar a apenas 5,2s da terceira posição, mas a 54,2 do topo da classificação.

A fechar o top cinco, Hayden Paddon que surge na quinta posição a 2m01,8s de Ogier, depois de ter conhecido algumas dificuldades na escolha do set-up do seu Hyundai.

Já os Citroen de Mads Ostberg e Craig Breen ocupam o sexto e o sétimo lugar da classificação.