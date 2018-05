Lewis Hamilton acredita que a temporada de 2018 do Mundial de Fórmula 1 vai ser uma luta a três onde a Red Bull e Daniel Ricciardo vão marcar presença.

O piloto britânico da Mercedes confirma que Sebastian Vettel e a Ferrari estão mais fortes na atual temporada, mas não descarta que a Red Bull após duas vitórias nas primeiras seis rondas, encurtou a distância e está na luta depois da vitória no Mónaco

"Definitivamente, é uma luta a três", disse Hamilton aos jornalistas no final da corrida do principado. “Sebastian e a Ferrari acho que são os mais fortes. O carro italiano esteve rápido no GP do Mónaco e tem funcionado muito bem nestas primeiras rondas do ano. Eles cometeram alguns erros e nós fomos capazes de capitalizar essas situações, e por isso estamos na frente do campeonato”.

Já quanto à Red Bull, Hamilton acredita no potencial revelado pela equipa de Milton Keynes. “Eles vão ter uma atualização a qualquer momento – acho que na próxima corrida. Depois será interessante constatar qual será o desempenho deles e se vão ou não continuar fortes como tem revelado nestas primeiras rondas da temporada”.

O campeão do mundo de Fórmula 1 não esconde que o nível exibido pela Ferrari e pela Red Bull constitui um forte desafio pessoal. “Estou a adorar esta situação que me desafia mais do que nunca e por isso eu e a minha equipa vamos ter de dar todo o nosso melhor”.

VEJA TAMBÉM: