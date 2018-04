Nico Hulkenberg vai perder cinco posições na grelha de partida para GP do Azerbaijão, que no domingo terá lugar em Baku, depois de ter sido obrigado a trocar a caixa de velocidades do seu Renault este sábado.

Hulkenberg terminou mais cedo a última sessão de treinos livres, depois de ter dado conta de um problema na traseira do seu carro.

A equipa decidiu então trocar a caixa de velocidades do Renault do piloto alemão antes da qualificação, o que significa que segundo os regulamentos leva a uma penalização.

Na altura em que abandonou a terceira sessão de treinos livres, Hulkenberg ocupava a 17ª posição da tabela de tempos, atrás do seu companheiro de equipa, Carlos Sainz.

Recorde-se que Nico Hulkenberg, iniciou as três corridas do Mundial de Fórmula 1 na sétima posição, e vai sofrer agora uma penalização de cinco lugares para o GP do Azerbeijão.