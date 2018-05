As equipas da Renault, McLaren e Red Bull vão estrear no próximo GP do Canadá a segunda especificação da unidade de potência da marca francesa que vai incorporar um novo motor de combustão com cerca de mais 30 cavalos.

Remi Taffin, responsável pelos motores da Renault, já fez saber através do site oficial da equipa que está desejoso de verificar em pista os dados alcançados no banco de ensaios da marca francesa. "O GP do Canadá será onde vamos apresentar o novo motor que inclui algumas evoluções. Estou com muita curiosidade de ver o novo motor em acção ".

Com este novo motor a Renault está confiante que consegue ganhar três décimas por volta no circuito Gilles Villeneuve.