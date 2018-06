Max Verstappen (Red Bull) fez três em três nos Treinos Livres para o GP do Canadá de Fórmula 1 ao ser o mais rápido na TL3 deste sábado.

O piloto holandês voltou a mostrar que o Red Bull é o melhor carro no circuito Gilles Villeneuve batendo novamente o melhor tempo da véspera ao rodar na sua melhor volta, já no último quarto de hora da terceira sessão de treinos livres em 1m11,599s.

MAX ATTACK 💪 Verstappen drops the benchmark to a 1:11.599 to go P1 Just one tenth separates the top four!#CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/1oiRTleuA7 — Formula 1 (@F1) 9 de junho de 2018

Verstappen foi o único piloto a bater os Ferrari que dominaram grande parte da TL3, com Sebastian Vettel a terminar com o segundo melhor tempo a 0,49s do mais rápido e na frente do seu companheiro de equipa Kimi Raikkonen que ficou a 0,51s.

Those Ferraris are looking QUICK on pink tyres 🔥 Kimi goes quickest, and is then pipped by teammate Vettel The German's 1:11.648 is the time to beat in FP3#CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/oNL1GMTDcW — Formula 1 (@F1) 9 de junho de 2018

O último piloto a conseguir rodar dentro de 1m11, foi Lewis Hamilton (Mercedes) que apesar de ter montado pneus hipermacios não conseguiu bater os dois Ferrari e o Red Bull de Verstappen ao terminar a derradeira sessão de treinos livres a 0,107s do topo da folhas de tempos.

Desta forma a diferença entre o quatro primeiros na derradeira sessão de treinos livres deixa antever uma qualificação bastante disputada.

A fechar o top cinco da TL3 Daniel Ricciardo (Red Bull) que apesar de ter utilizado os pneus hipermacios, não conseguiu melhor do que rodar em 1,12,153s a 0,554s do seu companheiro de equipa.

Nota ainda para Valtteri Bottas (Mercedes) que fechou os treinos livres com o sexto melhor tempo a 0,656s do mais rápido e na frente de Sergio Perez (Force India) que acabou com o sétimo tempo a 1,304s de Verstappen.

Tempos dos TL3 do GP do Canadá: