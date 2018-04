Não começou da melhor maneira o primeiro treino livre para o GP do Azerbaijão para Max Verstappen

O piloto da Red Bull até começou por fazer o tempo mais rápido ao rodar em 1m46,399s, mas acabaria por perder a traseira do seu carro e bater forte contra as protecções da pista de Baku.

O acidente de Verstappen levou à interrupção do primeiro treino livre para que o seu carro fosse retirado da pista.

Max gives the marshals a hand in tidying up his RB14#F1 #AzerbaijanGP 🇦🇿 pic.twitter.com/a40uVQvf35

— Formula 1 (@F1) 27 de abril de 2018