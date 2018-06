O piloto australiano da Red Bull, Daniel Ricciardo, quer resolver o seu futuro até ao inicio das férias da Fórmula 1, e mais tardar, após o GP da Hungria, que terá lugar a 29 de julho em Hugaroring.

Ricciardo que tem sido associado às principais equipas do paddock como a Ferrari, Mercedes e McLaren, já fez saber que tudo está em cima da mesa, até porque a Red Bull também deseja manter o piloto de 28 anos de idade ao lado do já confirmado Max Verstappen.

"A Red Bull quer começar a pensar no alinhamento dos pilotos para a próxima época em breve", disse Ricciardo. "Ainda não fui pressionado, mas estou certo que nas próximas semanas, a pressão vai aumentar para que se tome uma decisão. Veremos o que acontece”, revelou o piloto citado pelo «Crash.net».

Daniel Ricciardo acredita que resolvido que está o assunto do motor para 2019 na Red Bull, a seguir será a vez da marca de Milton Keynes resolver o assunto dos pilotos para a próxima temporada. “Agora que a equipa conseguiu o acordo com o motor, é certo que queiram, mais cedo ou mais tarde resolver o assunto. Provavelmente nas próximas duas semanas seria ideal para eles. Para mim, pessoalmente, seria bom ir de férias com o futuro resolvido para aproveitar o verão”.

Recorde-se que atualmente apenas dois pilotos da F1 permanecem oficialmente confirmados na grelha para a temporada de 2019, Sebastian Vettel na Ferrari e Max Verstappen na Red Bull.

