Daniel Ricciardo (Red Bull) foi o mais rápido em pista no primeiro dia de treinos livres para o GP do Azerbaijão que no domingo terá lugar no circuito urbano de Baku.

O piloto australiano, conheceu um dia muito positivo, já que depois de ter terminado a primeira sessão de treinos livres a escassos 0,035s de Valtteri Bottas (Mercedes) que foi o mais rápido, acabou por melhorar o seu tempo na segunda sessão e terminar o dia na frente da tabela de tempos.

No final do dia falando ao jornalistas, Ricciardo, que venceu a última ronda do mundial realizada na China, e o GP do Azerbaijão de 2017, destacou as boas sensações registadas ao longo do dia numa pista muito traiçoeira.

“Fomos rápidos, senti que estava confortável com o carro e com a pista e não apanhei nenhum susto, o que ajudou a este desempenho. Lembro que, no ano passado, também fomos rápidos na sexta-feira. Acho no entanto que podemos dar um pouco mais, mas, no geral, estou feliz com o carro.”

O piloto da Red Bull não escondeu a receita para alcançar um bom resultado num circuito urbano como Baku: “É preciso ter confiança, no que fazemos e no no carro. Esta sexta-feira o carro esteve bem e em nenhum momento perdi a confiança nele. No sábado vamos trabalhar a partir deste sentimento positivo e tentar progredir. É bom estar de volta a Baku e é bom estar com um ritmo positivo”, sublinhou Daniel Ricciardo.

