O campeonato de Portugal de Ralis, está de regresso já na sexta-feira para a realização do Rali de Mortágua, organizado pelo Clube Automóvel do Centro, e que é a terceira ronda da temporada.

As hostilidades do Rali de Mortágua vão abrir com a Águeda Street Stage, uma especial com dupla passagem 2,56 km desenhados na cidade de Águeda e que constitui uma das novidades deste ano, a que se segue a Super Especial de Mortágua.

No sábado, 28 de abril, será o dia de todas as decisões com tripla passagem pela especial de Gândara/Calvos, dupla passagem por Póvoa do Sebo e Felgueira.

À entrada para esta terceira ronda do campeonato Ricardo Moura é o líder da classificação, mas a ausência por opção de Moura deixa Carlos Vieira, segundo do campeonato com boas condições para tentar o ataque à liderança do Nacional.

A tarefa não vai ser fácil já que a lista de rivais é grande: Armindo Araújo (Hyundai) quer voltar todo o seu valor; Miguel Barbosa (Skoda) já mostrou que anda bem nos ralis de terra e a juntar a estes existe ainda Ricardo Teodósio (Skoda) que quer estar na luta pelo pódio, José Pedro Fontes (Citroën) que está totalmente recuperado do acidente no ano passado e Pedro Meireles que vai fazer a estreia do Skoda que adquiriu ao vice-campeão espanhol Pedro Burgo.

Horários do Rali de Mortágua

Sexta-Feira (27 De Abril)

16:10 Partida de Mortágua

17:50 Reconhecimento Águeda Street Stage

19:30 1ª PE A – Águeda Street Stage (2,59 Km)

19:45 1ª PEe B – Águeda Street Stage (2,59 Km)

21:10 2ª PE – Super Especial De Mortágua (2,06 Km)

Sábado (28 De Abril)

9:35 Partida de Mortágua

10:25 3ª PE – Gândara/Calvos 1 (11,67 Km)

10:50 4ª PE – Póvoa Do Sebo 1 (15,99 Km)

11:33 5ª PE – Felgueira 1 (17,98 Km)

12:23 Parque de Assistência (mortágua)

14:01 6ª PE – Gândara/Calvos 2 (11,67 Km)

14:26 7ª PE – Póvoa Do Sebo 2 (15,99 Km)

15:09 8ª PE – Felgueira 2 (17,98 Km)

16:02 9ª PE – Gândara/Calvos 3 (11,67 Km)

16:38 Entrada no Parque de Assistência E

17:03 Chegada a Mortágua