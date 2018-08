O WRC está de volta neste fim de semana com o Rali da Alemanha, a nona prova do Mundial de Ralis. Já em plena segunda metade do calendário, a prova germânica é a segunda da temporada totalmente disputada em alcatrão, depois do Rali da Córsega.

A cinco provas do final do Mundial de Ralis, Thierry Neuville (Hyundai i20) chega à Alemanha na liderança da classificação com mais 21 pontos do que Sébastien Ogier (Ford Fiesta M-Sport) e a ponta final do WRC 2018 quanto ao título de pilotos parece estar destinada a ser decidida entre o belga e o francês – Ott Tänak (Toyota Yaris) é o terceiro classificado a 46 pontos de Neuville, apesar da vitória na Finlândia.

Os carros saem para a estrada já nesta quinta-feira com o Shakedown a arrancar longo de manhã e a primeira especial de classificação a fazer-se a partir das 18h00 locais (menos uma em Portugal Continental).

Até domingo, os pilotos farão um total de 18 especiais, com seis para cumprir na sexta-feira, oito no sábado e três no último dia cumprindo um total de 325 km cronometrados.

