Augusto Fernández, vai substituir Héctor Barberá, no GP das Catalunha que terá lugar no fim de semana, depois de Barberá ter sido despedido da equipa Pons HP 40 após ter sido condenado por excesso de álcool.

Fernández, que alinha no Campeonato da Europa de Moto2, vai desta forma partilhar a boxe da Pons HP 40 com Lorenzo Baldasarri, que ocupa o terceiro lugar do campeonato do Mundo de Moto2, a 17 pontos do líder Francesco Bagnaia.

