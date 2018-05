O espanhol Pol Espargaró acredita que a RC16 do próximo ano é muito melhor que a moto de 2018 e por isso já fez saber que não quer mais perder tempo com a moto deste ano.

Após os testes de Jerez no início desta semana, Espargaró ficou ciente que a nova moto da marca austríaca, que Mika Kallio utilizou no último GP da Espanha traz uma melhoria notável e por isso quer passar a utilizar a nova moto logo que tal seja possível o que pode acontecer no próximo mês de Agosto, no GP da Áustria.

"A KTM está a fazer um grande esforço para que seja possível termos a moto de 2019 já em Red Bull Ring. Para além disso, eu não quero perder mais tempo com a moto de 2018, porque a nova moto tem um enorme potencial", sublinhou Pol Espargaró.

O piloto espanhol da KTM terminou o GP de Espanha na 11.ª posição, logo atrás de Mika Kallio, o que acabou por ser um bom resultado para o piloto finlandês, e uma situação que Espargaró sublinhou “não ter sido muito boa” já que não gostou de terminar atrás do piloto de testes da marca austríaca.