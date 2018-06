O piloto da Red Bull, Max Verstappen, optou por uma escolha mais conservadora de pneus para o GP de Inglaterra que terá lugar a 8 de julho e que se realiza depois do GP da Áustria que tem lugar este fim de semana.

Numa corrida onde o composto duro fará a sua estreia esta temporada, Verstappen, optou por sete pneus macios, quatro médios e dois duros. O piloto da Red Bull vai contar assim com um conjunto de pneus macios a menos do que a maioria dos seus rivais.

Já Daniel Ricciardo, companheiro de equipa de Verstappen, optou por dois conjuntos de pneus duros, três médios e oito macios, enquanto Lewis Hamilton (Mercedes), Sebastian Vettel e o seu companheiro de equipa na Ferrari, Kimi Räikkönen, fizeram as mesmas escolhas e por isso vão ter à disposição um conjunto do pneus duros, quatro médios e oito macios.

Escolha diferente foi feita por Valtteri Bottas (Mercedes) que leva dois jogos de pneus duros, três de médios e oito de macios.

Nota ainda para os pilotos da Renault e Toro Rosso, que optaram por 10 conjuntos de pneus macios, um duro e dois médios para o GP de Inglaterra.

Yellow, White and a bit of Ice Blue. Time to unveil the #Fit4F1 orders placed for the #BritishGP! https://t.co/KlEyg57ZCu pic.twitter.com/mFjgoRPYHF

— Pirelli Motorsport (@pirellisport) 26 de junho de 2018