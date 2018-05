Philipp Oettl venceu neste domingo o GP de Espanha de Moto3, quarta prova do Mundial realizada no circuito de Jerez - Ángel Nieto.

Marco Bezzechi voltou a subir ao pódio desta vez como segundo classificado, depois das vitórias no Qatar e Argentina e um terceiro lugar no GP das Américas e é o novo líder do Mundial.

Marcos Ramirez foi o terceiro classificado em Jerez.

Classificação do Mundial de Moto3:

1. Marco Bezzechi, 63 pontos

2. Jorge Martín, 55

3. Aron Canet, 48