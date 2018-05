Diogo Gago foi o vencedor do Rali das Canárias, na categoria Júnior U27 e consolidando a liderança do campeonato, depois da vitória que alcançou na primeira ronda da temporada nos Açores.

O piloto português do Peugeot 208 R2, manteve uma luta apertada com Mārtiņš Sesks (Opel Adam R2), acabando este sábado por mostrar todo o seu valor ao liderar a classificação desde o inicio da primeira especial do último dia de prova.

No final da prova Diogo Gago sublinhou que: " foi uma corrida incrível e uma luta intensa. Trabalhei muito para estar aqui e tenho de agradecer ao meu navegador. É ótimo vencer o Rally das Canárias".

O piloto português terminou a segunda prova do campeonato da Europa de ralis na categoria Júnior U27 com uma vantagem de 08,9s sobre Mārtiņš Sesks.