O director desportivo da Ducati, Paolo Ciabatti, confirmou agora que Jorge Lorenzo vai poder realizar os testes com a Honda após o final da temporada que estão agendados para Valência e Jerez.

Lorenzo que só termina o seu contrato com a Ducati no final do ano, não vai enfrentar os mesmos problemas que viveu com a Yamaha quando decidiu mudar para a marca italiana no final de 2016.

Na altura, Jorge Lorenzo, apenas foi autorizado pela Yamaha a realizar os testes de Valência com a Ducati e falhou a ronda de testes de Jerez, só voltando a estar aos comandos da Ducati em 2017, depois do final da sua ligação com a Yamaha.

Agora a marca de Borgo Panigale não quer que Jorge Lorenzo passe pela mesma situação e Paolo Ciabatti já veio confirmar que o espanhol vai estar presente com a Honda nos primeiros testes de pré-temporada .

"É claro que o Jorge vai poder testar com a sua nova equipa. Isso é uma situação normal. Ele será piloto da Ducati até a última corrida em Valência, mas não existe nenhuma razão para que não possa testar com a sua nova equipa depois da corrida de Valência. Existem no entanto algumas limitações, que estão relacionadas com os nossos patrocinadores, ou seja, ele não vai poder exibir nenhuma marca. O Jorge já sabe disso, e está autorizado a realizar os dois testes de Valência e Jerez com sua nova equipa”, afirmou Paolo Ciabatti.