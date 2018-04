Quando faltam apenas quatro especiais para o final da terceira ronda do nacional de ralis, Arai Hiroki, filho do mítico Toshiiro Arai foi o mais rápido na passagem pela especial de Felgueira, a última da manhã deste sábado, e desta forma consolidou a liderança do Rali de Mortágua.

Hiroki aos comandos de um Ford Fiesta R5 tem agora uma vantagem de 38,8s para Pedro Meireles (Skoda), que é segundo da geral e comanda as contas do Campeonato de Portugal de Ralis, enquanto Armindo Araujo (Hyundai), subiu a terceiro a 53,5s do primeiro, na frente do segundo japonês em prova, Katsuta Takamoto, que ocupa a quarta posição

Já Carlos Vieira (Hyundai ) que era segundo à entrada para especial de Felgueira, não foi além do nono tempo neste último troço da manhã, acabando assim por cair para a quinta posição da geral a 1m02,30s da liderança da prova.

Nota ainda para Miguel Barbosa (Skoda) que foi o segundo mais rápido no troço de Felgueira, mas, como se sabe, está muito atrasado devido à penalização que recebeu e por isso ocupa a 15ª posição a 3m43,70s da frente da prova

Já José Pedro Fontes (Citroen) furou na especial e perdeu 6m para o mais rápido.

