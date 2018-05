O campeão nacional de Ralis, Carlos Vieira, confirmou esta quinta-feira a sua presença na edição 2018 da Rampa da Falperra que se realiza no fim-de-semana.

Vieira já competiu na emblemática rampa nacional, conquistando o segundo melhor «crono» entre os concorrentes portugueses na edição de 2014. Contudo para a edição de 2018 o piloto quer um resultado melhor.

“É com muita satisfação que anuncio a minha participação na prova, o que só é possível graças a amabilidade da Iraola Motorsport que me disponibilizou a barqueta com que vou participar nesta mesma Rampa, um carro que vai permitir que lute pelo primeiro lugar do Nacional de Montanha e talvez por uma boa posição no grupo do Europeu de Montanha”, afirmou Vieira nas redes sociais.