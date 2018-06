Andrea Iannone foi o piloto mais rápido no Warm Up para a Corrida de MotoGP do GP de Itália, que terá lugar mais logo no circuito de Mugello, ao rodar em 1m47,080s .

O piloto italiano da Suzuki que vai partir da segunda linha da grelha para a sexta corrida da temporada que começa às 13h00, foi superior à concorrência e deixou Marc Márquez a 0,259s e Andrea Dovizioso a 0,318s na terceira posição.

Isto numa sessão em que Valentino Rossi, que vai sair da pole position terminou o Warn Up na sétima posição da folha de tempos a 0,660s do mais rápido.

No Moto2, Miguel Oliveira fez o oitavo melhor tempo no Warm Up com 1m52,640s ficando a 0,324s de Francesco Bagnaia, o mais rápido nesta manhã de domingo, na frente de Mattia Pasini que terminou com o segundo melhor tempo a 0,73s do topo da folha de tempos.

Miguel Oliveira partirá do décimo primeiro lugar da grelha para a corrida que começa às 11h20 revelou grande consistência de tempos nas nove voltas realizadas neste último apronto, onde os 19 primeiros terminaram separados por menos de um segundo.

Siga as corridas de Moto2 e MotoGP AO VIVO.