Após um início de temporada de 2018 bastante complicado para Valentino Rossi, o piloto italiano espera, com a chegada do mundial de MotoGP à Europa iniciar uma recuperação que o coloque na rota do título.

Assim na próxima ronda do mundial, o GP de Espanha, que terá lugar no próximo fim de semana no circuito de Jerez, Rossi está consciente que pode estar a um nível superior ao evidenciado na última época e nas primeiras provas de 2018.

“As primeiras corridas da época não decorreram da melhor forma, mas trabalhamos muito e alcançamos algo de positivo. A nossa moto melhorou e agora chegamos a uma pista muito importante para perceber o nosso potencial. O ano passado sentimos algumas dificuldades em Jerez, mas penso que agora podemos estar a um melhor nível. Queremos melhorar e lutar por este campeonato”, sublinhou o nove vezes Campeão do Mundo em comunicado oficial da Yamaha.