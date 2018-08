Valentino Rossi acredita que a sua personalidade e maior experiência tem contribuído para lidar com as dificuldades que a Yamaha tem vindo a revelar no Campeonato do Mundo de MotoGP.

A marca nipónica não vence no MotoGP há 22 corridas, e no último fim de semana foi revelado que os problemas com a eletrónica e o motor estão na base das dificuldades que a Yamaha tem vivido.

Apesar dos problemas. Rossi tem conseguido ser constante e ocupa o segundo lugar do campeonato, enquanto o seu companheiro de equipa, Maverick Viñales, surge na quinta posição a 29 pontos de Rossi.

Questionado sobre a diferença de desempenho, Rossi sublinhou que tudo se resume a uma questão de experiência: “Eu já passei por muitos momentos menos bons e sei como lidar com estas situações. O Maverick que é mais jovem não passou por estas dificuldades e isso faz a diferença. Para além disso é também um questão de personalidade”, afirmou Valentino Rossi aos jornalistas no GP da Áustria.

Rossi acredita que Viñales vai voltar à melhor forma assim que a M1 evoluir. “Tenho a certeza que, se a moto der um passo à frente, o Maverick pode ganhar a corrida seguinte. Ele não perdeu nada, nem está incapaz de vencer corridas. Ele só precisa de uma moto melhor, e, depois é certo que vai ser competitivo desde a próxima sessão de Treinos Livres”, acrescentou o nove vezes campeão do mundo.

