Paolo Ciabatti, homem forte da Ducati, não esconde alguma tristeza pela saída de Jorge Lorenzo da equipa de Borgo Panigale no final da temporada.

O piloto espanhol está de malas feitas para a Honda, equipa com a qual assinou um contrato de dois anos. Contudo os bons resultados que tem alcançado no seu segundo ano com a Ducati, deixam Ciabatti algo amargurado.

“Existe sempre a tristeza quando percebemos que após nove corridas o Jorge irá estar noutra equipa. As decisões estão tomadas, e há arrependimentos às vezes, mas ele é um piloto da Ducati até o último dia em Valência e vamos apoiá-lo e ajudá-lo a vencer as corridas até lá. Além disso, ele é uma pessoa com quem vivemos há quase dois anos. Ele é uma ótima pessoa, mesmo que às vezes ele diga o que pensa e não seja politicamente correto”, afirmou Paolo Ciabatti em entrevista ao «Motorcycle News».

