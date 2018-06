Depois de ter anunciado que o seu futuro no MotoGP vai deixar de passar pela Ducati e ter conquistado duas vitórias consecutivas com a marca de Borno Panigale, Jorge Lorenzo passou de mal amado a herói na equipa italiana.

O piloto de testes da Ducati, Michele Pirro, veio agora lamentar a saída de Jorge Lorenzo da Ducati. “Por um lado estou feliz pelo o facto do Jorge estar a conseguir revelar todo o seu talento com a nossa moto. Mas por outro sinto que todo o seu trabalho acabou por ter resultados muito tarde e desta forma os caminhos acabaram por se separar. Penso que para a Ducati a saída de Lorenzo é uma grande perda. Estamos a ‘oferecer’ um piloto muito forte aos nossos rivais. É sempre melhor ter alguém como o Jorge do nosso lado do que como rival”, revelou Michele Pirro em entrevista ao site do «MotoGP».

