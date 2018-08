Maverick Viñales admitiu a sua frustração com o resultado alcançado no último GP da Áustria, onde terminou a corrida na 12ª posição.

Foi o pior resultado do piloto espanhol da Yamaha, que largou para a corrida da 11.ª posição da grelha, e que não consegue encontrar uma explicação para os problemas com a M1.

“A verdade é que na Áustria estivermos pior do que sido o habitual esta temporada”, afirmou Viñales. “Existem problemas, mas não sei como resolvê-los. Eu tentei com o meu estilo de pilotagem, mas não foi possível. Honestamente, só quero esquecer esta ronda do campeonato e passar já para a próxima corrida em Silverstone, um circuito de que gosto bastante e no qual vou tentar andar melhor com a Yamaha”, afirmou o piloto espanhol.